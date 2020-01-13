Українському політв'язню Джеппарову в російському СІЗО не надають медичної допомоги: стан його здоров'я дуже погіршився, - Денісова

Про це повідомила Уповноважена з прав людини Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.

"У нашого співгромадянина сильно погіршився стан здоров'я - за вухами з'явилися фурункули, які викликають сильний біль. Крім того, проблеми зі здоров’ям, з якими він звертався раніше, досі не вирішені. Зокрема, йдеться про постійний сильний головний біль, підвищений тиск та новоутворення на обличчі", - написала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фігуранту "справи Хізб ут-Тахрір" Умерову, який переніс приступ, не надають медичної допомоги, - адвокат Шейхмамбетов

За словами Денісової, адвокат неодноразово подавав заяви до адміністрації пенітенціарної установи про необхідність надання медичної допомоги. Однак, попри наявні проблеми зі здоров'ям, у порушення міжнародних стандартів утримання осіб, засуджених до позбавлення волі, медичні працівники не надають йому необхідної допомоги.

Омбудсмен звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з проханням терміново вжити заходів для відновлення прав українця, а саме сприяти проведенню повного медичного обстеження, за результатами якого надати кваліфіковану медичну допомогу.







Арсен Джеппаров незаконно засуджений у справі "Хізб ут-Тахрір". 12 листопада 2019 року його засудили в РФ до семи років колонії суворого режиму.