Законопроєкт про референдум внесуть до Верховної Ради на початку наступної сесії, - Стефанчук

Про це він сказав під час Погоджувальної ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Стефанчук зазначив, що робоча група з розробки законопроєктів з питань народовладдя збиралася вже 6 разів.

"Ми розробили цілу структуру законопроєктів, що стосуються народовладдя. Він не вирішується одним законом про референдум, але він став першим в нашій розробці. І я глибоко переконаний, що на початку наступної сесії, він буде внесений до зали Верховної Ради", - сказав Стефанчук.

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Зазначимо, що пленарний тиждень 13-17 січня буде останнім в 2-й сесії Верховної Ради поточного скликання.