Україна знала, що рейс 752 був збитий, але вирішила уникати різкої критики Ірану, - The Washington Post

"Уже не залишалося аргументів для того, щоб все це заперечувати", - зазначив The Washington Post секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

Майже відразу після того, як літак впав і загинули всі, хто був на борту, офіційні особи США, Канади і Великої Британії заявили всьому світу, що, на їхню думку, літак збив Іран. За словами Данілова, президент України Володимир Зеленський попросив їх поділитися з ним такою інформацією, проте вирішив не робити з боку України ніяких офіційних висновків.

"Ми прийшли до такого висновку раніше, ніж американці та канадці", - сказав Данілов, підкресливши, що Україна хотіла, щоб її представники збирали власні докази. Чиновники всіляко уникали різкої критики Ірану, щоб забезпечити його співробітництво в розслідуванні.

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Через чотири дні після аварії, Зеленський оголосив, що він і президент Ірану Хасан Рухані "домовилися про повну юридичну і технічну співпрацю, включно з питаннями компенсації".

"Ще раз, Зеленський пройшов по тонкій балансуючій колоді дипломатії і вийшов, не впавши обличчям в бруд. Для політичного новачка у нього, здається, є гостре відчуття, як саме умиротворити протиборчі угруповання, щоб захистити інтереси України", - сказала Ніна Янкович, політолог з Центру Вільсона.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки вказують, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ був збитий Іраном. Президент Трамп заявив: "Хтось то на тому боці міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок катастрофи літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

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За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.