Найманці РФ обстріляли позиції українських воїнів поблизу Зайцевого, втрат немає, - Міноборони

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Російсько-окупаційні війська здійснили 1 прицільний обстріл позицій наших захисників у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" Об'єднаних сил. Після 08:45 у напрямку від н.п. Гольмівський окупанти протягом пів години вели вогонь із гранатометів і великокаліберних кулеметів у районі Зайцевого", - йдеться в повідомленні.

За наявною інформацією, бойових втрат унаслідок прицільного вогню противника немає.

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