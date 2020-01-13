Російські офіцери, що розшукували дезертирів на Донбасі, видають себе за представників "місцевих органів МВС", - ГУР

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

"Командування російських окупаційних військ з початку ц.р. активізувало залучення оперативних груп російських спецслужб до розшуку дезертирів у складі російсько-окупаційних військ. Зазначене пов’язано із суттєвим збільшенням кількості російських найманців, які через невдоволення умовами служби та усвідомлення невідворотності кримінальної відповідальності за скоєння воєнних злочинів покидають передові позиції з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК, у т. ч. зі зброєю", - йдеться в повідомленні.

Як інформує Головне управління розвідки Міноборони України, для приховування загострення проблеми дезертирів, російські кадрові офіцери, що залучені до їх розшуку, видають себе при спілкуванні з цивільним населенням за представників "місцевих органів МВС" або "військових комендатур", які нібито проводять опитування для "запобігання диверсіям".

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