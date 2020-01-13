У ситуації зі збитим літаком в Ірані влада Зеленського показала неспроможність керувати державою, - Ірина Геращенко

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила співголова фракції "ЄС" Ірина Геращенко на погоджувальній раді ВР у понеділок.

""Європейська Солідарність" висловлює щирі співчуття всім родинам загиблих у цій трагедії", - сказала вона.

"Цей перший серйозний зовнішньополітичний виклик перед Україною показав повну деградацію державних інститутів управління. Вся влада, всі "Слуги" відправилися на відпочинок, народ залишили на Мендель, яка єдина подавала ознаки життя у Фейсбуці", – констатувала співголова "ЄС".

Геращенко підкреслила, що у той час, коли вже треба було працювати відповідному штабу, силовий блок, профільні міністри і вище керівництво держави кілька днів не могли зібратися на відповідні засідання.

"Виникає дуже багато запитань: хто саме дав директиви і хто понесе відповідальність за те, що посольство у своєму офіційному повідомлені повністю виключило версію теракту, відразу сформувавши абсолютно неправильну позицію української сторони в цій трагедії, де загинули і українці і було збито український літак", – також зазначила вона.

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"Власне, все це показує повну безвідповідальність у ключових для влади питаннях безпеки і зовнішньої політики", – заявила депутатка.

"Навіть аятолам вистачило три дні для того, що таки визнати, що вони збили літак. Російська Федерація п’ять років робить все для того, щоб уникнути відповідальності за збитий МН17. І зараз українська влада так само намагається у цьому їм сприяти. Коли віддають Цемаха, причетного до збиття Боїнга МН17, у межах так званих обмінів. Або коли навіть не згадують про те, що Російська Федерація так само може бути причетна до страшної трагедії з нашим літаком", – наголосила Геращенко.

На думку депутатки, очевидно, що вибачень Ірану сьогодні недостатньо і має бути інша міжнародна реакція.

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"Українська влада зобов’язана сьогодні вимагати проведення Радбезу ООН з відповідною директивою і не боятися озвучити й питання можливої ролі Російської Федерації в постачанні ракет Ірану, в тому числі таких, які не обладнані системами розпізнавання цивільних літаків", – підкреслила вона.

Геращенко наголосила, що принциповим є і той факт, що досі Російська Федерація не визнає і не дає жодних позицій щодо збитого нашого авіалайнеру.

"Має бути притягнення всіх до відповідальності і визнання безумовної провини Ірану. А також створення спеціальної міжнародної групи, яка має працювати над об’єктивним розслідуванням, і спеціальної групи в Україні із підготовки цього позову", – переконана співголова фракції "ЄС".

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок катастрофи літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.