Іран визнав Пентагон "терористичною організацією"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Законопроєкт став поправкою до ухваленого в Ірані у квітні минулого року закону, в рамках якого "забороненою організацією" було визнано Центральне командування ЗС США. Тепер в число "терористів" включаються всі члени Пентагону і пов'язані з ним установи та організації.

Нагадаємо, в ніч на 3 січня США влаштували ракетний обстріл у районі Міжнародного аеропорту Багдада - в результаті якого, зокрема, був убитий командир елітного підрозділу "Аль-Кудс" Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані. У США заявили, що вбивство Сулеймані зірвало його "неминучу" атаку і врятувало життя американців. Сулеймані називали одним з найвпливовіших людей на Близькому Сході. 4 січня постійний представник Ірану при ООН Маджид Тахтім-Раванчі заявив, що Тегеран помститься за вчинене в США вбивство генерала Касема Сулеймані. Водночас, в Ірані також заявили, що більше не будуть дотримуватися положень ядерної угоди, яка була досягнута з кількома світовими лідерами в 2015 році. Йдеться, серед іншого, про збагачення урану, кількість накопиченого збагаченого урану, а також дослідження і розробки в рамках ядерної програми. У ніч на 8 січня Іран здійснив низку ракетних ударів по місцях дислокації американців в Іраку.

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