Українські рятувальники повертаються з Ірану: вони вже перетнули кордон, - Данілов

Про це повідомив Радіо Свобода секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

"Частина тих фахівців, які вже там непотрібні, ідеться про наших рятувальників, які закінчили всі свої необхідні роботи, повертається в Україну. Вони перетнули кордон, ми робили все необхідне, щоб повернення було безпечним", – розповів Данілов.

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Інші українські фахівці продовжують роботу в Ірані, додав він.

"Усі, хто мають залишатися, – хто займається слідством, хто займається питаннями ДНК, хто займається спеціалізованими службами, – всі, хто мають там залишатися, вони залишилися", – наголосив секретар РНБО.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки вказують, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ був збитий Іраном. Президент Трамп заявив: "Хтось то на тому боці міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок катастрофи літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

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За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.