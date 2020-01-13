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13.01.20 14:02

"Слуга народу" висунула Костіна на пост глави правового комітету Ради, - Корнієнко

"Слуга народу" висунула кандидатуру Андрія Костіна на пост глави комітету Верховної Ради з питань правової політики.

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Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко сказав у понеділок на брифінгу в будівлі парламенту.

"Наша пропозиція, яку ми направили на регламентний комітет, - це Андрій Костін, чинний заступник голови комітету", - заявив Корнієнко.

Крім того, за словами Корнієнка, кандидатуру глави комітету із зовнішньої політики фракція має затвердити до кінця цього тижня.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора ДБР і призначив тимчасовим виконувачем директора відомства Ірину Венедіктову, яка є народним депутатом фракції "Слуга народу" та очолює комітет Верховної Ради з питань правової політики.

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