"Слуга народу" висунула Костіна на пост глави правового комітету Ради, - Корнієнко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко сказав у понеділок на брифінгу в будівлі парламенту.
"Наша пропозиція, яку ми направили на регламентний комітет, - це Андрій Костін, чинний заступник голови комітету", - заявив Корнієнко.
Крім того, за словами Корнієнка, кандидатуру глави комітету із зовнішньої політики фракція має затвердити до кінця цього тижня.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора ДБР і призначив тимчасовим виконувачем директора відомства Ірину Венедіктову, яка є народним депутатом фракції "Слуга народу" та очолює комітет Верховної Ради з питань правової політики.