Убивство Окуєвої - замовне: у слідства є версії щодо замовника, - глава поліції Київщини Нєбитов

Про це на пресконференції в Києві 13 січня заявив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Нині інформації про те, що він визнає свою провину, немає", - сказав Небитов.

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Слідство вважає, що оскільки підозрювані не були знайомі з Окуєвою, то злочин вони скоїли на замовлення. Версії щодо замовника в поліції є, але подробиці розкривати Нєбитов відмовився, пише ЛігаБізнесІнформ.

Підозрюваний в організації вбивства Окуєвою народився в Дагестані ще за радянських часів, давно є громадянином України, проживає тут, вид діяльності не визначений.

30 жовтня 2017 року на переїзді біля населеного пункту Глеваха Київської області автомобіль, у якому були Аміна Окуєва та Адам Осмаєв, був розстріляний із засідки диверсантами. Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранення.

12 січня 2020 року поліція затримала організатора вбивства Аміни Окуєвої.