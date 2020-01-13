Зеленський призначив Бородянського головою Ради з питань розвитку "Мистецького арсеналу", - указ

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ №3/2020 розміщено на сайті глави держави.

"Затвердити новий склад Ради з питань розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал"", - йдеться в тексті указу.

Згідно з указом Головою ради призначено міністра культури, молоді і спорту України Володимира Бородянського.

Також до складу ради увійшли дружина глави держави Олена Зеленська, віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба, радник Президента нардеп Гео Лерос та інші.

Цей Указ набуває чинності з дня його опублікування.

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