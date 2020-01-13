Коли я сказала: "Кремлівський клоун дав автомати вашим дітям" - вони мене мало не зжерли, - звільнена з полону найманців РФ Терещенко

Звільнена в результаті обміну утримуваними особами між Україною і ОРДЛО мешканка окупованого Донецька Галина Терещенко в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповіла про своє перебування в полоні у найманців РФ, передає Цензор.НЕТ.

У Донецьку вона працювала поруч із будівлею "МДБ ДНР" і про побачене там розповідала українським спецслужбам. Її справу терористи розглядали на "військовому трибуналі ДНР".

Жінка розповіла, що не могла змиритися з тим, що трапилося у 2014 році, а тому хотіла допомогти Україні.



"У Донецьку я живу в Калінінському районі, і я працювала поруч із "МДБ". Там розташований шкірно-венерологічний диспансер. Це таке місце – військова частина в одному будинку з "МДБ". І поруч – магазин, куди часто приходили люди зі зброєю. У моєму полі зору були ці три будівлі, я щодня бачила, що там коїться. Я все це бачила і могла дати інформацію. І я її передала... Ця інформація не така вже й держтаємниця. Це машини з українськими номерами, вони під'їжджали до цих будівель, із них виходили військові. Ось і все. А як вони дізналися... Мені треба було мовчати на роботі, мене здали колеги", – зазначила Терещенко.

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За її словами, "МДБ" до неї фізичного насильства не застосовувало, однак у в'язниці та СІЗО жінка стикалася з ним із боку ув'язнених, "тому що політичні сиділи разом із кримінальними злочинцями".



"Найстрашніше, від чого я не могла відійти, – коли мене привезли на роботу в наручниках, провели демонстративно дорогою. Повискакували наші співробітники і хворі, із сусідньої лікарні теж прийшли, дуже багато людей, і слідом мені кричали: "Фашистка! Маячки ставила! Наших дітей повбивала!" Ось це я страшно переживала, це було складно. Краще б мене в підвалі вбили... Потім протягом року тривало слідство, 26 серпня 2017 року мене заарештували, а в ув'язнення я потрапила 20 серпня 2018 року. Вирок – 12 років за шпигунство без права на оскарження", – зазначила Терещенко.



Жінка висловила думку, що на окупованій території більше прихильників "ДНР" і президента РФ Володимира Путіна.



"Коли я сказала: "Кремлівський клоун дав автомати вашим дітям", вони мене мало не зжерли. Але водночас прихильники України там рідко щось привселюдно говорять. Просто, з огляду на свій вік, я знала, що мені це зійде з рук, що я можу гостре слівце сказати... Самі військові, коли розмовляли зі мною, ділилися: "Тут такі овочі живуть. Це не народ, це овочі". Я кажу: "А що, у вас в Росії немає овочів?" – "Так повно, – кажуть, – але тут вони скрізь", – додала Терещенко.





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