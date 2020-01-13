Слідство не має інформації про "великий борг" Осмаєва та Окуєвої, - глава поліції Київщини Нєбитов

Про це Нєбитов заявив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Наразі слідство такої інформації не має (щодо можливого боргу подружжя. - Ред.). Ми вивчали спосіб життя (Окуєвої і Осмаєва. - Ред.), і бачили, що ці люди були невеликого достатку... Вони самотужки ремонтували свій будинок невеликий, тому говорити про якісь великі кошти (у них. - Ред.) - наразі у нас такої інформації немає", - сказав Нєбитов.

За його словами, версії про замовників злочину слідство має, але деталі він повідомити не може.

30 жовтня 2017 року на переїзді біля населеного пункту Глеваха Київської області автомобіль, у якому були Аміна Окуєва та Адам Осмаєв, був розстріляний із засідки диверсантами. Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранення.

12 січня 2020 року поліція затримала організатора вбивства Аміни Окуєвої.

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