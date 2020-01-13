Зеленський підписав закон про посилення соцзахисту ветеранів АТО з інвалідністю, - ОП

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Документ підвищує рівень соціального захисту всіх категорій учасників антитерористичної операції (АТО) та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, зокрема з числа волонтерів і добровольців, та учасників бойових дій на території інших держав, які визнані особами з інвалідністю внаслідок війни.

Зокрема, закон надає їм право на безоплатну медичну допомогу в закладах охорони здоров’я Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Міністерства внутрішніх справ України, інших центральних органів виконавчої влади, які, відповідно до закону, здійснюють керівництво військовими формуваннями.

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з 1 січня 2021 року.

Відповідний закон Рада підтримала у другому читанні 20 грудня 2019 року.

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