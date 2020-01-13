Регіональні прокуратури перевірять 140 установ виконання покарань і попереднього ув'язнення, - Офіс Генпрокурора

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"За дорученням Офісу Генерального прокурора всі регіональні прокуратури розпочали масштабні перевірки установ Державної кримінально-виконавчої служби України (ДКВС) на предмет законного та ефективного використання державного майна", - повідомляє Офіс Генпрокурора.

Зазначається, що йдеться про земельні ділянки, яких у користуванні зазначених установ та оренді знаходиться понад 44 тис га, з них більше 90% земель – сільськогосподарського призначення. Також перевірятимуться сотні об’єктів нерухомої державної власності - підприємства ДКВС, складські, виробничі приміщення, майстерні, навчальні заклади.

"Загалом перевірка охопить близько 140 установ за період роботи з 2014 року", - йдеться в повідомленні.

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За інформацією Офісу Генпрокурора, нерухоме державне майно, яке перебуває на балансі ДКВС, використовується недостатньо раціонально і не забезпечує основній своїй функції - створення належних умов тримання засуджених та ув'язнених.