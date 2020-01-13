Кримськотатарську активістку Алієву російські силовики затримали під час повернення з материкової України, - правозахисники

Про це повідомила її мати Наджіє Аджи-Мамутова (Алієва), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку "Кримської солідарності".

Зазначається, що жінки виїжджали в Херсон для оформлення медичних документів і отримання кваліфікованої медичної консультації.

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Коли вони поверталися, обох затримали російські силовики. Через дві години Наджіє Алієву після "розмови" відпустили. Розмова з Гульсум відбувалася в іншому приміщенні.

Пізніше її вивезли до відділення поліції окупованого Армянська на службовій машині. Чоловік і мати Гульсум Алієвої виїхали слідом на своєму автомобілі.

Для надання юридичної допомоги до відділу поліції виїхали адвокати Еміль Курбедінов та Едем Семедляєв.

Нагадаємо, у 2018 році щодо активістки "Кримської солідарності" Гульсум Алієвої порушували адміністративну справу за ст. 20.3.1 КпАП РФ (збудження ворожнечі і ненависті) і кримінальну справу за ст. 282 КК РФ. Однак пізніше обидві справи було припинено.

Постанову про припинення кримінальної справи та кримінального переслідування було вручено 25 січня 2019 року старшим слідчим слідчого відділу в м. Алушта Головного слідчого управління Слідчого комітету Російської Федерації в Республіці Крим лейтенантом юстиції Гулієм А.Н.

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Деякий час Гульсум Алієва перебувала в розшуку, що раніше вже було причиною затримання на адмінмежі. Алієва була внесена до списку розшукуваних осіб з ініціативи слідчого ФСБ Олександра Компанійцева. Адвокат Алієвої вважає дії слідчого проявом особистої неприязні.

Попри припинення кримінального провадження, її дані досі не вилучені зі списку екстремістів і терористів, у якому вона значиться під номером 766.

Активістку затримували 11 червня 2019 року на адмінмежі російські силовики і відпустили наступного дня.