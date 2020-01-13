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13.01.20 15:39

Купити сільськогосподарську землю можна буде лише безготівково, - Милованов

В уряді повідомили, що після введення ринку земель сільськогосподарського призначення, придбати земельний пай можна буде тільки безготівковим способом.

Купити сільськогосподарську землю можна буде лише безготівково, - Милованов

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов під час брифінгу з питань земельної реформи, який відбувся 13 січня.

"Не буде готівкових розрахунків. Ми будемо боротися з тіньовими ринками. Тому розрахуватися за придбану землю можна буде тільки безготівково. І потрібно буде показати, звідки ці гроші взялися", - повідомив Милованов.

Він також зазначив, що після відкриття ринку, яке заплановане на жовтень 2020 року, держава запустить кілька програм підтримки малих фермерів, серед яких - пільгові кредити і державні гарантії.

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Нагадаємо, раніше радник прем'єр-міністра Олексій Мушак заявив, що для голосування за закон про ринок землі в Раді все готово.

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