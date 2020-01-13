Купити сільськогосподарську землю можна буде лише безготівково, - Милованов

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов під час брифінгу з питань земельної реформи, який відбувся 13 січня.
"Не буде готівкових розрахунків. Ми будемо боротися з тіньовими ринками. Тому розрахуватися за придбану землю можна буде тільки безготівково. І потрібно буде показати, звідки ці гроші взялися", - повідомив Милованов.
Він також зазначив, що після відкриття ринку, яке заплановане на жовтень 2020 року, держава запустить кілька програм підтримки малих фермерів, серед яких - пільгові кредити і державні гарантії.
Нагадаємо, раніше радник прем'єр-міністра Олексій Мушак заявив, що для голосування за закон про ринок землі в Раді все готово.