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13.01.20 15:45

Зеленський підписав закон про відповідальність нардепів за кнопкодавство

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України".

Зеленський підписав закон про відповідальність нардепів за кнопкодавство

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Документ має на меті забезпечити належне виконання народними депутатами України повноважень в частині обов'язку персонального голосування.

Законом вносяться зміни до Кримінального кодексу України, Закону України "Про статус народного депутата України" і до Регламенту Верховної Ради України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України на пленарних засіданнях ВРУ.

"Проєктом закону пропонується встановити кримінальну відповідальність за вчинення народним депутатом України будь-яким способом голосування на засіданні Верховної Ради України замість іншого народного депутата (неособисте голосування). Таке діяння буде каратися штрафом від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - йдеться в пояснювальній записці.

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Зокрема, закон запроваджує кримінальну відповідальність за умисне голосування парламентарем на пленарному засіданні Верховної Ради замість іншого народного депутата (неособисте голосування). Таке діяння каратиметься штрафом від 3 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Розслідування таких кримінальних правопорушень здійснюватимуть слідчі органів Державного бюро розслідувань.

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