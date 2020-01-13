Президент Ірану спочатку не знав, що український літак збила ракета, - спікер уряду Ірану Рабії

Про це він заявив на пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Нас звинуватили в брехні та приховуванні інформації, але насправді все було не так. Те, що я заявляв увечері в четвер (9 січня – ред.), було засноване на спостереженнях щодо широкомасштабної психологічної війни, яку ведуть проти іранського народу Сполучені Штати, та інформації, яка була в адміністрації, що причиною цього нещасного випадку не була ракета", – сказав Рабії.

За словами речника іранської влади, попри запити, військове командування до опівночі з 9 на 10 січня відмовлялося повідомити правду адміністрації президента Роугані.

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Він додав, що сам президент не знав про реальне становище до опівдня 10 січня, коли він скликав Верховні національну раду безпеки. За результатами цього засідання генеральний штаб Збройних сил Ірану взяв на себе відповідальність за трагедію. Відповідне офіційне повідомлення оприлюднили вранці в суботу 11 січня.

Речник уряду також привітав "чесність та відповідальність" командування штабу Збройних сил, який "неодмінно лишатиметься прозорим до самого кінця".

"На жаль, затримка та неспроможність своєчасно поширити інформацію щодо нещасного випадку завдала непоправної шкоди нашому соціальному капіталу", – визнав Рабії.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок катастрофи літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.