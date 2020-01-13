Іран не намагається перекласти частину провини за збитий український літак на США, - Пристайко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "BBC Україна" розповів міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

"Вони визнають (відповідальність - ред.) на найвищому рівні", - розповів Вадим Пристайко, говорячи про розмову української влади з іранським президентом Хасаном Рухані.

За його словами, на нижчих рівнях, включно з керівником військової авіації, було довге пояснення, про те, як зростала напруга через дії США та коаліції, що були надмірні дії на тактичному рівні і т.д.

"Але що я бачу і що ми визнаємо - на найвищому рівні вони взяли повну відповідальність. І обіцяють не лише нам і "скорботним країнам" (Grieving nations - країн, які втратили своїх громадян у катастрофі. - Ред.), а й всій міжнародній спільноті, що ніхто не уникне покарання", - відзначив Пристайко.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок катастрофи літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.