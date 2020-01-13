Невирішення питання Ukrlandfarming завдасть шкоди не тільки агросектору, а й ринку землі, - Мірошніченко

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть "Українські новини".

Про тиск на компанію "Укрлендфармінг", одного з найбільших агровиробників України, який може призвести для вкрай негативних наслідків для економіки країни, керівник ГО "Бізнес-Варта", український політик та експерт в області аграрної політики Іван Мірошніченко розповів в інтерв’ю виданню AgroPolit.com.

Мірошніченко вважає, що переслідування і тиск на одного з найбільших українських виробників – Групу компаній "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка, може призвести до вкрай негативних наслідків для економіки України: "Невирішення питання Ukrlandfarming завдасть шкоди не тільки агросектору, а й ринку землі та взагалі Україні. Сьогоднішнє загострення ситуації довкола Ukrlandfarming – це необережне та непрофесійне вирішення питання реструктуризації боргів з боку уряду та НБУ довкола групи компаній у її складі. За останні 5-6 років відбувається певне переслідування компанії та тиск на неї. Нагадаю, що питання стосується не тільки Ukrlandfarming, а й публічної компанії "Авангард", яка була і має всі шанси залишатися другим виробником яйця і яєчного порошку в світі! Які наслідки будуть від їх падіння? Катастрофічні".

Експерт передбачає, що наслідки від можливого знищення компанії державою будуть суттєво перевершувати негативні наслідки, які отримала економіка країни від падіння агрохолдингу "Мрія": "1,2-1,5% ВВП України, там працює 30 тис. людей і в ньому є західні кредитори з близько $1,6 млрд кредитів. "Мрія" впала 6 років тому, а фінансовий ринок і досі пам’ятає цей неприємний присмак і недоінвестовує в агросектор України того обсягу інвестицій, який міг би бути. Ukrlandfarming – це три "Мрії", вона була лідером і входила в ТОП-5 компаній в світі. Олег Бахматюк не святий. Але він хоче компанію врятувати та розвивати, пропонує і повернути 8 млрд грн, а влада та уряд чомусь цього не хоче, - заявляє Іван Мірошніченко. - Активи, які сьогодні коштують $2-2,5 млрд, стануть здобиччю "гробовщиків" та рейдерського напрямку "шакалів". Тобто, якщо зараз прийдуть поживитися $200 млн, покладуть агрокомпанію в більш ніж $2 млрд. Тому з боку влади, ФГВФО та уряду має бути виключно професійне та конструктивне вирішення питання боргів".

Мірошніченко нагадав, що справи, якими силовики тиснуть на компанію, стосуються 1,2 млрд грн отриманого VAB-банком рефінансування від НБУ, в той час як сам Олег Бахматюк намагається повернути державі 8 млрд грн кредитів через механізм реструктуризації: "В чому немає логіки, то у небажанні влади отримати 8 млрд грн, при цьому гнатись за 1,2 млрд грн, коли публічно пропонують 8 млрд грн. Тобто якась інша ціль. Взагалі, історія з українським банкопадом – це ж приклад абсурдності: поклали більше 100 банків – і назвали це оздоровленням фінансово-банківської системи. Язик не повертається назвати це оздоровленням. Це були похорони фінансово-банківської системи України на замовлення когось. Завдяки НБУ, ФГВФО забрав з ринку близько 570-600 млрд грн застав, які зараз продаються за 5-8% від номінальної або заставної вартості через Фонд гарантування вкладів".

Як вважає вважає Мірошніченко, єдиним виходом, який не нашкодить економіці України, є мирова угода між Бахматюком та державними установами: "Він розуміє ризики і наслідки ситуації з його компанією для країни, глобального ринку, тому намагається врятувати компанію та бути відповідальним до людей, країни та 30 тис. його співробітників і не дати їй впасти, а за можливості продовжувати її розвиток. Все змінюється. Для мене він великий український, національно зорієнтований бізнесмен. Мають бути знайдені рішення, має бути професійна та прагматична дискусія задля людей та економіки країни. Скоріш за все, має бути підписана мирова угода між Бахматюком та відповідними державними установами в рамках чинного законодавства. Потрібні тільки професійні рішення, спокійна рівна дискусія, аби захистити людей, зберегти компанію та втримати інвестиційний імідж України та агросектору".

Нагадаємо, що восени минулого року НАБУ відкрило так звану справу Писарука-Бахматюка, що стосується отримання рефінансування НБУ VAB Банком під час фінансово-економічної кризи в Україні у 2014 році. Офіційні висновки експертиз оцінки заставного майна, висновки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та заяви НБУ наразі спростовують звинувачення, публічно висунуті НАБУ Олегу Бахматюку.

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