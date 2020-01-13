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13.01.20 16:40

Найбільшу кількість видавництв зареєстровано в Києві, Харківській та Дніпропетровській областях, - Держкомтелерадіо

Держкомтелерадіо оприлюднило показники з Державного реєстру видавців, виробників і розповсюджувачів видавничої продукції.

Найбільшу кількість видавництв зареєстровано в Києві, Харківській та Дніпропетровській областях, - Держкомтелерадіо

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держкомтелерадіо.

До реєстру внесено 7 516 суб'єктів видавничої справи (5 716 - юридичні особи, 1 784 - фізичні особи). З них 2 078 суб'єктів видавничої справи займаються лише видавничою діяльністю, 680 - виготовленням видавничої продукції, 432 - розповсюдженням видавничої продукції. Решта поєднують 2-3 види діяльності у видавничій справі.

Найбільшу кількість видавців і розповсюджувачів видавничої продукції зареєстровано в Києві (2 979), Харківській (910), Дніпропетровській (403), Донецькій (386), Львівській (363), Київській (247), Одеській (218) областях.

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