Конкретної дати передачі чорних скриньок збитого літака МАУ поки немає, - Пристайко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Reuters", про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

Він зазначив, що Іран взяв на себе зобов'язання передати Україні чорні ящики.

"Чого у нас немає, то це конкретної дати, коли це станеться. Ми наполягаємо на негайній передачі чорних скриньок", - підкреслив Пристайко.

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Пристайко заявив, що хоче, щоб українські фахівці провели повне розслідування записів на чорних ящиках.

За його словами, всі учасники мають бути притягнуті до відповідальності.

"Ми не хочемо, щоб це був хтось, на кшталт солдата дуже низького рівня. Щоб вказали на нього і сказали, що це хлопець, який натиснув кнопку... Це відповідальність іранського уряду", - підкреслив Пристайко.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок катастрофи літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

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