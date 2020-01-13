Іноземцям заборонять купувати землю в 50-кілометровій прикордонній зоні, - Сольський

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Навіть за умови проведення референдуму, забороняється здійснювати угоди, стороною яких є іноземці, або юридичні особи, що засновані іноземними громадянами, з землями сільськогосподарського призначення в зоні 50 км від державного кордону", - сказав Сольський.

Крім того, за його словами, придбання українських сільгоспземель забороняється юридичним особам, учасниками яких є громадяни держави агресора, чи іншої держави, якщо неможливо встановити кінцевого бенефіціара такої юрособи. Або, якщо ці бенефіціари зареєстровані в офшорних зонах, є членами терористичних організацій, особами, стосовно яких застосовані персональні санкції. Також не зможуть придбати землю сільгосппризначення в Україні фізичні та юридичні особи, які зареєстровані у державах, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, які одержані злочинним шляхом.

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Нагадаємо, Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Проєкт закону передбачає скасування заборони на продаж землі з 1 жовтня 2020 року.

20 грудня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики провести дев'ять засідань до 10 січня 2020 роки для розгляду пропозицій і поправок, які надійшли під час підготовки до другого читання законопроєкту №2178-10. Всього у Верховній Раді було зареєстровано понад 4,6 тис. поправок до законопроєкту.

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