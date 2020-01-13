Офіс генпрокурора почав допитувати звільнених з полону

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Офісу генпрокурора.

"Наразі допити потерпілих проводяться за місцем проходження реабілітації та лікування. Слідчі дії планується провести з усіма 76 звільненими з полону особами у якомога стислі строки без шкоди процесу їх фізичного та емоційного відновлення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за результатами допитів "вже задокументовано чергові докази грубого порушення представниками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" норм міжнародного гуманітарного права".

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"Зокрема, звільнені з полону свідчать про катування, застосування фізичного насильства, нелюдське поводження з полоненими, що є ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни)", - додали у відомстві.

Зазначається, що процесуальні дії зі звільненими особами "проводяться з метою встановлення всіх обставин перебування їх у полоні, а також установлення осіб, що вчиняли стосовно них злочини, для подальшого притягнення винних до відповідальності як на національному рівні, так і міжнародними судовими інстанціями".

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Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.