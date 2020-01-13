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13.01.20 20:49

На Харківщині на хабарі 128 тис. грн затримано заступника мера м. Мерефа, - Нацполіція. ФОТО

У Харківськой області на хабарі затримано одного із заступників міського голови і начальника відділу Мереф'янської міської ради.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Харківщині на хабарі 128 тис. грн затримано заступника мера м. Мерефа, - Нацполіція 01

У рамках проведення слідчо-оперативних заходів правоохоронці задокументували факт вимагання та отримання одним із заступників міського голови Мереф'янської міської ради хабаря. Більш ніж 128 тис. гривень вимагав чиновник від громадянина за виділення об'єкта нерухомості під дитячий будинок сімейного типу. З метою прикриття протиправної діяльності він залучив посередника.

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У п'ятницю, 10 січня, правоохоронці затримали посадових осіб і посередника. З місця події було вилучено 128 750 гривень.

На Харківщині на хабарі 128 тис. грн затримано заступника мера м. Мерефа, - Нацполіція 02

Санкцією ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, за якою відкрито кримінальне провадження, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років із конфіскацією майна.

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