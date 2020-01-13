Представник слідчої групи Ірану прилетить в Україну, - Данілов

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО, під час зустрічі сторони обговорили актуальний стан розслідування катастрофи літака Boeing 737 рейсу PS 752 "Міжнародних авіаліній України" в Ірані.

За словами Данілова, зараз українська сторона очікує на приліт представника слідчої групи Ірану. Також Секретар РНБО України наголосив, що частина експертної групи, зокрема рятувальники, які від першого дня працювали на місці трагедії, повертаються в Україну. "Основна частина експертів залишається в Тегерані", - додав він.

Тимчасовий повірений у справах США в Україні К. Куїн висловила щирі співчуття від Посольства США з приводу цієї жахливої ​​трагедії. Також вона запевнила в готовності американської сторони надавати всю необхідну допомогу та інформацію під час розслідування.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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