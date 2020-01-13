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13.01.20 18:22

Зеленський підписав закон про держпідтримку "Пласту" та інших скаутських організацій

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про визнання пластового руху та особливості державної підтримки пластового, скаутського рухів", який Верховна Рада ухвалила 17 грудня 2019 року з урахуванням пропозицій глави держави.

Зеленський підписав закон про держпідтримку "Пласту" та інших скаутських організацій

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Згідно з законом, місія пластового, скаутського руху полягає у вихованні дітей і молоді на основі системи цінностей, яка відбивається в пластовій присязі, скаутській обіцянці, пластовому і скаутському законах, спрямованих на те, щоб зробити світ кращим, таким, в якому люди реалізують себе як особистості і відіграють конструктивну роль у суспільстві.

Закон дає можливість залучати пластові і скаутські громадські організації до розробки реалізації державних і місцевих програм. Крім того, пластові та скаутські громадські організації зможуть отримувати від держави матеріальну, інформаційну та консультаційну підтримку.

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Центральні органи виконавчої влади сприятимуть створенню за кордоном інфраструктури пластового і скаутського руху. На її базі мають вивчати або отримувати освіту і виховання українською мовою.

Водночас втручання органів державної влади і місцевого самоврядування в діяльність скаутських громадських об'єднань не допускається, крім випадків, передбачених законодавством.

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