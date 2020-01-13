Зеленський підписав закон про держпідтримку "Пласту" та інших скаутських організацій

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Згідно з законом, місія пластового, скаутського руху полягає у вихованні дітей і молоді на основі системи цінностей, яка відбивається в пластовій присязі, скаутській обіцянці, пластовому і скаутському законах, спрямованих на те, щоб зробити світ кращим, таким, в якому люди реалізують себе як особистості і відіграють конструктивну роль у суспільстві.

Закон дає можливість залучати пластові і скаутські громадські організації до розробки реалізації державних і місцевих програм. Крім того, пластові та скаутські громадські організації зможуть отримувати від держави матеріальну, інформаційну та консультаційну підтримку.

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Центральні органи виконавчої влади сприятимуть створенню за кордоном інфраструктури пластового і скаутського руху. На її базі мають вивчати або отримувати освіту і виховання українською мовою.

Водночас втручання органів державної влади і місцевого самоврядування в діяльність скаутських громадських об'єднань не допускається, крім випадків, передбачених законодавством.

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