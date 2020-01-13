Від початку доби 13 січня ворог 4 рази порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Всі чотири обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

неподалік Зайцевого - зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

поблизу населеного пункту Луганське - зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

поруч з Оріховим - з мінометів калібру 120 мм (20 хв) і 82 мм (10 хв), а також з автоматичних станкових гранатометів;

в районі населеного пункту Новотошківське - зі 120-мм мінометів (3 міни) і мінометів калібру 82 мм (3 міни).

Сьогодні, 13 січня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає".

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