МЗС аналізуватиме ситуацію з повідомленням посольства України в Ірані про технічні причини авіакатастрофи, - держсекретар Заяць

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я не драматизував би цей аспект. Це не було заявою посольства... Це було інформаційне повідомлення, яке посольство розмістило... Безумовно, посольство припустилося помилки, причому великої помилки... Те, що посольство мало зробити, - це поставити на самому початку тексту: за повідомленнями іранських органів влади", - сказав Заяць.
Він розповів, що в понеділок про це йшлося на закритому засіданні комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Верховної Ради.
Держсекретар МЗС наголосив, що наразі посольство України в Ірані працює в цілодобовому режимі, й після того, як тіла загиблих українських громадян буде репатрійовано в Україну, "ми проведемо аналіз, чому так сталося", маючи на увазі повідомлення посольства.
"Буде вжито заходів для того, щоб навчити, якщо ми констатуємо в результаті аналізу, що не вистачало знань і досвіду... тим, хто так зробив. Покарати, якщо ми констатуємо, що були навчені дипломати, але які всупереч встановленим інструкціям зробили не так, як їх навчали", - сказав Заяць.
Нагадуємо, в день катастрофи посольство України в Ірані повідомило, що, за попередньою інформацією, "літак розбився внаслідок аварії двигуна з технічних причин", а версія теракту наразі виключається. Пізніше того ж таки дня посольство оновило інформацію про причини катастрофи, повідомивши, що "інформація про причини авіакатастрофи з'ясовується комісією", а "будь-які заяви про причини аварії до рішення комісії не мають офіційного характеру".