"Сумніви є в об'єктивності суду, а не слідства", - доброволець Осмаєв про вбивство Окуєвої і затримання підозрюваного

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі Gromadske ТВ.

Осмаєв зазначив, що ніколи не знав підозрюваного, а також інших членів групи.

Він розуміє, що це замовний злочин: "Щодо слідства немає сумнівів, але є сумніви в судовій системі, яка відпускає підозрюваних у вбивствах", — зазначив Адам.

У 2017 році після вбивства Аміни тодішній радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив про те, що на зброї було знайдено ДНК ймовірних стрілків. Однак оперативно цю інформацію спростували у поліції, зазначивши, що жодних слідів не було.

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Осмаєв пояснив, що впродовж розслідування не знав більше за ЗМІ, але певен, що інформацію про ДНК на зброї спростували задля того, аби не зашкодити слідству.

"Спочатку сказали про ДНК, але це було неправильно з оперативної точки зору, тому потім спростували, щоб приспати пильність злочинців", — сказав Осмаєв.

Чоловік також висловив вдячність правоохоронцям, зазначивши, що "це велика удача, передумовою якої стала рутинна робота поліції".

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"Я думаю скоро слідство надасть інформацію щодо замовників. Це представники влади в РФ", — упевнений Осмаєв.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 30 жовтня 2017 року на переїзді біля населеного пункту Глеваха Київської області автомобіль, у якому були Аміна Окуєва та Адам Осмаєв, був розстріляний із засідки диверсантами. Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранення.

12 січня 2020 року поліція затримала організатора вбивства Аміни Окуєвої.

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