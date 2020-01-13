Затримка вильоту "Боїнга" з Тегерана пов'язана з перевантаженням - 80 валіз загиблих пасажирів залишаються в аеропорту, - Данілов

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів Цензор.НЕТ в інтерв'ю.

"Ми отримали інформацію про те, що були певні затримки з відправкою літака на одну годину. Треба було відразу з'ясувати - чому? Ці затримки були пов'язані з тим, що було перевантаження літака, і 80 валіз пасажирів, які були завантажені, зняли. Вони і сьогодні на митному терміналі в Тегерані. Літак злітав не переобтяжений. Тобто частина валіз загиблих досі ще в аеропорту", - зазначив Данілов.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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