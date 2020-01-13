Президентський законопроект про децентралізацію дозволить надати особливий статус не тільки Донбасу, а будь-якій області, - Фріз

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук політика.

"1. Виокремлюється нова адміністративно-територіальна одиниця – округ.

2. Зникає спеціальний статус Києва і Севастополя, або як сказав пан Корнієнко, який представляв президентський проект: "сенсу у "спеціальності" немає".

3. Пропонується викреслити абзац із переліком областей, називаючи це "світовою практикою".

4. Виконавчу владу в "округах" здійснюватимуть префекти. Або сусідньою мовою – "смотрящі" від гаранта. Свого роду голова ОДА або губернатор. Але не зовсім. Префекта призначає і відкликає тільки президент, він є повністю підзвітний і підконтрольний президенту, а також має право фактично на свій розсуд скасувати будь-яке рішення, прийняте громадою. І звичайно ж, акти самого префекта обов’язкові для загального виконання", - написала Фріз.

Напреп підкреслює, що запропонована президентом "децентралізація" відкриває можливість до надання особливого статусу не тільки Донбасу (чого вимагає від України Путін), а будь-якій області.

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"Децентралізація? З точністю і навпаки. Один дзвінок "від чорта" чи "до чорта" - і невигідний очільник громади вже за бортом.

Обличчя місцевої влади тепер – обличчя пана Зе", - зазначила Фріз.





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Як повідомлялося, раніше Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону про внесення змін до Конституції країни щодо децентралізації влади. Відповідний законопроєкт № 2598 зареєстрований у п'ятницю. Документ визначено як невідкладний до розгляду в парламенті.

Згідно з опублікованою в понеділок вранці на сайті парламенту пояснювальною запискою до законопроєкту документом пропонуються зміни щодо децентралізації державної влади, вдосконалення територіальної організації влади та посилення конституційно-правового статусу місцевого самоврядування.

З текстом законопроєкту Зеленського зі змінами до Конституції щодо децентралізації можна ознайомитися за посиланням.

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Зазначимо також, що раніше Зеленський заявив, що на його думку, записані в Мінських угодах зміни до Конституції мають на увазі децентралізацію, яку Україна зараз і реалізує по всій території країни.