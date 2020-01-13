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13.01.20 22:22

"У випадку націоналізації Дельта Банку втрати держави були б значно меншими", - ексглава ради директорів Банку Попова

"Дельта Банк був одним із найбільших та системних банків України. Його потрібно було націоналізувати так само, як "ПриватБанк".

"У випадку націоналізації Дельта Банку втрати держави були б значно меншими", - ексглава ради директорів Банку Попова

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю "Главкому" заявила колишня голова ради директорів Дельта Банку Олена Попова.

Вона підкреслила, що націоналізація була б найбільш вигідним варіантом для кредиторів, адже в такому разі була б можливість покрити більше витрат по зобов’язаннях, ніж 51%, заявлених Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

"У випадку націоналізації "Дельти" збитки були б значно меншими і для держави, і для приватних кредиторів. Зі всіх сценаріїв розвитку ситуації ліквідація була найбільш витратним варіантом. У банку, окрім простроченого кредитного портфелю, сформованого у проблемних областях і сегментах економіки, був і працюючий портфель, і бізнес. На роздрібному ринку до банкрутства банк чітко входив у топ-3, а за розміром кредитного портфелю фізосіб ми були другі по системі. Дуже шкода, що все це помножили на нуль", - заявила Олена Попова.

Екс-глава ради директорів Дельта Банку зазначила, що розмови про націоналізацію велися, і Національний банк спочатку виступав саме за такий варіант порятунку банку.

"Я пам'ятаю серію нарад з цього приводу, де ми надавали розрахунки у потребі капіталу з урахуванням конвертації частини кредиторів. Суми, які там фігурували, були набагато меншими, ніж витратили по факту. А головне, це дозволило б зберегти актив, що генерує бізнес, збереглася б можливість відновити вартість вкладень. Та й працюючий бізнес більше б отримав грошей від існуючих активів, ніж ліквідатор… "Дельта Банк" був визнаний системним банком, і за всіма передумовами націоналізація повинна була відбутися. Я до останнього моменту не вірила в сценарій ліквідації, адже він не тільки найжорстокіший, але і банально найдорожчий. Що сталося потім і чому цю ідею не підтримали - мені не відомо", - підкреслила Попова.

На її думку, сценарій ліквідації Дельта Банку міг бути вигідним певним особам, проте подробиці їй не відомі.

Нагадаємо, у грудні 2019 року детективи НАБУ вручили підозри трьом колишнім керівникам Дельта Банку. Їм інкримінують розкрадання 4,4 млрд грн. Дельта Банк був ліквідований у жовтні 2015 року.

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