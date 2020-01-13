"У випадку націоналізації Дельта Банку втрати держави були б значно меншими", - ексглава ради директорів Банку Попова

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю "Главкому" заявила колишня голова ради директорів Дельта Банку Олена Попова.

Вона підкреслила, що націоналізація була б найбільш вигідним варіантом для кредиторів, адже в такому разі була б можливість покрити більше витрат по зобов’язаннях, ніж 51%, заявлених Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

"У випадку націоналізації "Дельти" збитки були б значно меншими і для держави, і для приватних кредиторів. Зі всіх сценаріїв розвитку ситуації ліквідація була найбільш витратним варіантом. У банку, окрім простроченого кредитного портфелю, сформованого у проблемних областях і сегментах економіки, був і працюючий портфель, і бізнес. На роздрібному ринку до банкрутства банк чітко входив у топ-3, а за розміром кредитного портфелю фізосіб ми були другі по системі. Дуже шкода, що все це помножили на нуль", - заявила Олена Попова.

Екс-глава ради директорів Дельта Банку зазначила, що розмови про націоналізацію велися, і Національний банк спочатку виступав саме за такий варіант порятунку банку.

"Я пам'ятаю серію нарад з цього приводу, де ми надавали розрахунки у потребі капіталу з урахуванням конвертації частини кредиторів. Суми, які там фігурували, були набагато меншими, ніж витратили по факту. А головне, це дозволило б зберегти актив, що генерує бізнес, збереглася б можливість відновити вартість вкладень. Та й працюючий бізнес більше б отримав грошей від існуючих активів, ніж ліквідатор… "Дельта Банк" був визнаний системним банком, і за всіма передумовами націоналізація повинна була відбутися. Я до останнього моменту не вірила в сценарій ліквідації, адже він не тільки найжорстокіший, але і банально найдорожчий. Що сталося потім і чому цю ідею не підтримали - мені не відомо", - підкреслила Попова.

На її думку, сценарій ліквідації Дельта Банку міг бути вигідним певним особам, проте подробиці їй не відомі.

Нагадаємо, у грудні 2019 року детективи НАБУ вручили підозри трьом колишнім керівникам Дельта Банку. Їм інкримінують розкрадання 4,4 млрд грн. Дельта Банк був ліквідований у жовтні 2015 року.

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