Ми повинні з'ясувати, атака на наш літак в Ірані була навмисною чи випадковою, від цього залежать подальші дії, - Данілов

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ

Україна розглядає необхідність скликання засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй щодо ситуації з катастрофою літака в Ірані.

"Для початку ми маємо з’ясувати – атака на наш літак була навмисною чи випадковою? Від цієї оцінки залежить напрям наших дій. У кожного дипломатичного процесу має бути своя логіка та послідовність", - зазначив Данілов.

"Кількість загиблих громадян Ірану, яка знаходилась на борту цього лайнера, найбільша, і наразі ми не вбачаємо спроби навмисної атаки", - підкреслив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримка вильоту "Боїнга" з Тегерана пов'язана з перевантаженням - 80 валіз загиблих пасажирів залишаються в аеропорту, - Данілов

За словами Данілова, на Радбез ООН не варто покладати багато надій.

"Україна вже пройшла цей шлях з катастрофою борта МН-17, та міжнародна слідча комісія так і не була створена. Дуже багато записано в статуті ООН, на жаль, багато з того доволі тривалий час не виконується. Там фактично вказано, наприклад, що Російська Федерація не мала б анексувати український Крим та частину Донецької та Луганської областей, але вона це робить. Тобто не варто покладатись на те, дієвість чого не є доконаною. Радбез ООН не може нам допомогти з врегулюванням російської агресії, тож занадто багато сподівань не треба покладати. На превеликий жаль, ООН - зараз організація не достатньо ефективна, а її рішення почасти лише консультативні та декларативні і, на жаль, не лише ООН", - констатував Данілов.

Також читайте: Заяву посольства про "технічні проблеми" було санкціоновано, щоб налагодити співпрацю з іранською владою, - Данілов

"Наша позиція, що політична стратегія має ґрунтуватись на належно зібраних доказах. Ще раз наголошую: ми наразі не бачимо, що Іран свідомо збив український літак. І такого не вбачають наші західні партнери", - підкреслив секретар РНБО.

За його словами, до відповідальності можуть бути причетні і російські виробники зенітно-ракетних комплексів.

Читайте: СЗР доповіла про падіння українського літака в Ірані 8 січня о 5:41, через 6 хвилин про це знав президент, - Данілов

"Весь світ побачив, що сьогодні є великі проблеми з російською протиповітряною обороною. Управління російськими ракетними комплексами вкрай недосконале. Ми бачимо, що російська ППО працює не зовсім коректно. Покупці систем ППО російського виробництва мають звернути на це увагу. 17 вересня 2018 року продані Сирії системи ППО збили російський літак Іл-20. Зараз знову бачимо недосконалість російських ЗРК, що провокує важкі наслідки. Тож, не виключено, що російські компанії-виробники зенітно-ракетних комплексів можуть бути також причетні до трагедії", - розповів Данілов.

"Слідство триватиме, воно має пройти свій повний шлях. Після того, як слідством буде встановлено, що сталося, плануватимемо наступні кроки. Нам не треба зараз ухвалювати поспішних рішень, нам треба відпрацьовувати чіткий план, і він в нас є, замість нас ніхто не буде вирішувати наші проблеми. Я кажу всім нашим партнерам, всім послам, з якими маю численні зустрічі, про яку справедливість у світі та про яке право можна говорити, коли увесь світ знає, що саме Росія знищила малайзійський "Боїнг" та вбила 298 осіб, а нема сил притягти РФ до відповідальності", - підсумував секретар РНБО.

Читайте також: Ми першими прийшли до висновку, що "Боїнг" збито ракетою, і були впевнені, що знайдемо докази на літаку, - Данілов

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.