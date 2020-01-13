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13.01.20 21:44

Інститут нацпам'яті вимагає демонтувати символ комунізму "Легендарна тачанка" на Херсонщині

Інститут національної пам'яті України вимагає демонтувати пам'ятник "Легендарна тачанка" в Каховці Херсонської області.

Лист із вимогою про демонтаж пам'ятника, що є символом комуністичного тоталітарного режиму, оприлюднив міський голова Каховки Андрій Дяченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"16 січня я збираю позачергову сесію, щоб захистити подальшу долю пам'ятника", - заявив мер.

Дяченко також повідомив, що підготує звернення до президента України Володимира Зеленського, голови Херсонської обласної держадміністрації Юрія Гусєва і народного депутата Володимира Іванова.

Монумент "Легендарна тачанка" було відкрито у жовтні 1967 року, він присвячений боям на Каховському плацдармі в 1920 році.

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