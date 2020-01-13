Біля ТРЦ "Ocean Plaza" в Києві прорвало трубу з гарячою водою - зруйновано асфальт і затоплено будівлю, рятувальники евакуювали людей. ВІДЕО+ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку "Київ Оперативний".

За інформацією телеканалу "Наш", проїжджа частина вул. Антоновича біля ТРЦ "Ocean Plaza" пошкоджена в декількох місцях, в одну з ям провалився маршрутний мікроавтобус. Постраждали припарковані автомобілі.

Як бачимо з відео, яке очевидці виклали в мережу, вода затопила перший поверх торгового центру, люди, які перебувають на 2 поверсі не можуть самостійно залишити будівлю. Охорона здійснює евакуацію.

"Затоплено перший поверх "Ocean Plaza". Охорона торгового центру проводить евакуацію відвідувачів, співробітників і персоналу", - повідомляють очевидці.

Як виданню hromadske підтвердила речниця ДСНС Києва Світлана Водолага, біля торгового центру Ocean Plaza, на вулиці Антоновича 174, прорвало тепломережу, через що стався підмив асфальту. Вода затопила торговий центр, а також супермаркет "Ашан".

"Там, де стався прорив асфальту, задніми колесами провалилося маршрутне таксі. Рятувальники евакуювали 4 особи, які були в маршрутці. Також поруч був тролейбус. Звідти евакуювали трьох осіб", - зазначила прессекретарка.

У пресслужбі патрульної поліції Києва повідомили про обмеження руху від вулиці Загородньої до площі Либідської. Інформації про постраждалих немає.







Фото: t.me/kyivpatrol