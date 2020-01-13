Помпео телефонував Зеленському, щоб дізнатися, що він робить в Омані, - Єлісєєв

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив дипломат, радник п’ятого президента України Костянтин Єлісєєв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".

Він повідомив, що у складі так званої "делегації", яка прибула начебто з офіційним візитом до Султанату Оман, було лише дві особи – сам Зеленський і його радник Єрмак. Це викликало запитання не тільки в американського дипломата, а й в українського суспільства.

"У складі делегації аж дві особи – президент і його помічник. Навіть у складі делегації не було посла. Завжди, коли їде президент, його на будь-якій зустрічі супроводжує посол. Отже, посла не було. Тому, на мій погляд, це були якісь фейкові зустрічі для того, щоб замилити нам око. Але народ України повинен знати, за які кошти він літав, хто його охороняв, за які кошти винаймався чартер, на якому він повернувся, з ким він зустрічався", – розповів Єлісєєв.

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Костянтин Єлісєєв повідомив, що американські партнери були спантеличені візитом Зеленського до Оману, враховуючи загострення безпекової ситуації в регіоні та тяжку хворобу султана Оману, який днями помер.

"Я скажу чесно – навіть мої американські колеги були трошки спантеличені цим візитом. Однією з мотивацій дзвінка держсекретаря Помпео президенту, як він тоді перебував в Омані, було навіть просто з’ясувати, що він там робить. Бо в цей час – Близький Схід, ескалація напруженості в Ірані, Іраку, Сирії. Поруч Оман. І тут несподівано президент країни, що воює, в різдвяні свята їде нібито з "візитом" так званим в той час, коли головна особа хворіє. І тому він запитав, що він там робить. Бо американська розвідка навіть збита з пантелику. І тому пішло звідти – "Україна в Омані". Це ввело в оману не лише наших громадян, а й навіть наших міжнародних партнерів", – пояснив дипломат.

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Нагадаємо, в Оман президент Володимир Зеленський разом із родиною полетів 5 січня. Як повідомили в ОП, візит є офіційним, однак президент скористався послугами рейсового літака, витративши власні кошти.

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