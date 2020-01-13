Офіс генпрокурора зареєстрував кілька кримінальних проваджень за фактами катувань у колонії на Харківщині

Прокурори внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 127 (катування вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб), ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу із застосуванням насильства або погрозою застосування насильства), ч. 1 ст. 172 (грубе порушення законодавства про працю) КК України, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Офісу генпрокурора. Досудове розслідування у цих кримінальних провадженнях доручено територіальному управлінню ДБР у м. Полтава.

Зазначається, що підставою для внесення до ЄРДР вказаних відомостей стала заява представників громадської організації "Харківська правозахисна група", у якій йдеться про вчинення ряду злочинів службовими особами Олексіївської виправної колонії № 25 в Харкові.

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"Зокрема, у зверненні правозахисники вказують на неодноразові факти катування засуджених протягом 2017 – 2019 років з метою залякування та дискримінації, наводять приклади побиття, удушення, зв’язування, застосування електричного струму та вчинення інших насильницьких дій, які ображають особисту гідність засуджених.

Також, у своїй заяві правозахисники вказують на грубе порушення законодавства про працю.

Хід розслідування вказаних кримінальних проваджень перебуватиме на контролі Офісу Генерального прокурора", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, 8 січня адміністрація кримінально-виправної служби повідомила про введення в Олексіївській виправній колонії №25 режиму особливих умов через групову непокору засуджених.

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За інформацією уповноваженого Верховної Ради з прав людини, під час бунту правоохоронці застосували силу до 22 осіб.

10 січня в прокуратурі Харківської області повідомили, що за фактом заподіяння засудженим ІК-25 тілесних ушкоджень відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

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