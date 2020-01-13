Справу про вбивство сина депутата Соболєва передали до Головного слідчого управління Нацполіції, - Офіс генпрокурора

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОГПУ.

Також змінено групу прокурорів - надалі процесуальне керівництво у справі здійснюватиме Офіс генпрокурора замість прокуратури Києва.

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Нагадаємо, увечері 1 грудня у Києві невідомий відкрив вогонь по автомобілю Range Rover чорного кольору на перехресті Льва Толстого й Тарасівської. Чоловік стріляв у громадянина С., проте куля влучила в трирічного хлопчика, який також перебував у салоні. Дитина померла дорогою в лікарню.

Пізніше стало відомо, що було вбито трирічного сина бізнесмена і депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва.

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2 грудня затримано підозрюваних в обстрілі автомобіля Range Rover у Києві, унаслідок якого загинула 3-річна дитина.

На початку січня 2020 року з'явилася інформація, що Печерський райсуд Києва випустив з-під арешту членів групи росіянина Юсупа Абуєва - ймовірного організатора замаху на депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва - Гелані Межиєва, Павла Никифорова і Олексія Величка. Однак у суді цю інформацію спростували.

Загалом у справі вісім підозрюваних. Четверо з них перебувають у розшуку, зокрема і Юсуп Абуєв, якого слідство вважає організатором банди. Разом із ним, за словами потерпілих у справі, у розшуку перебувають Євген Пасіка, Роман Дерманський та Антон Василенко.

За версією слідства, у 2019 році росіянин Юсуп Абуєв, який в Україні проживає щонайменше п’ять років, тривалий час був членом націоналістичної організації "Традиція і порядок", із якої нібито пішов у липні поточного року, а також був помічений на сході країни у роті "Ведмеді" Української добровольчої армії.

Усі четверо підозрюваних заперечують свою причетність до злочину. Під домашнім арештом вони перебуватимуть до 14 лютого 2020 року.

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Детальнішу інформацію про осіб підозрюваних у вбивстві читайте в статті Юрія Бутусова УБИВСТВО ДИТИНИ В КИЄВІ: ХТО ТАКИЙ АНДРІЙ ЛАВРЕГА?