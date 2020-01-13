Через прорив теплотраси в Голосіївському районі Києва 9 осіб зазнали опіків, - КМДА

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник голови Київської міськдержадміністрації Петро Пантелєєв на брифінгу з представниками КП "Київтеплоенерго" щодо прориву тепломережі на вул. Антоновича в Києві в понеділок увечері.
На запитання журналістів про кількість потерпілих, чиновник відповів, що з легкими опіками медичну допомогу отримують дев'ять осіб.
Також Пантелєєв підкреслив, що люди не залишаться без теплопостачання. Магістраль буде підключена до "іншого джерела".
Він також уточнив, що "аварійною магістраль не вважалась... всі перевірки перед цим вона (магістраль) проходила".
Причиною прориву Пантелєєв назвав гідравлічні випробування.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, у понеділок увечері біля станції метро "Либідська" в Голосіївському районі Києва біля торгово-розважального центру "Ocean Plaza" прорвало трубу з гарячою водою, яка затопила проїжджу частину і перший поверх ТРЦ.
За інформацією Держслужби з надзвичайних ситуацій м.Києва, станом на 21.30, рятувальники евакуювали 13 осіб із маршрутки, тролейбусу і будівлі ТРЦ "Ocean Plaza", постраждалу жінку з опіками ніг передали медикам.
КП "Київтеплоенерго" перекрило подачу гарячої води, почало її відкачування. Рух транспорту в районі НП частково обмежено.