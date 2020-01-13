Кіберполіція блокувала діяльність декількох онлайн-казино, що діють на території України. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Зловмисник заздалегідь орендував сервер, на якому в подальшому розміщувалися усі його онлайн-казино. Крім того, він забезпечував безпеку процесу гри, популяризував віртуальне казино, організував технічну підтримку гравців під час виникнення проблемних питань.

Низка веб-ресурсів щомісяця приносили організатору грального бізнесу понад 100 тис. доларів. За оперативною інформацією на ресурсах цього казино було зареєстровано близько мільйона користувачів як з України, так і з-за кордону.

Поліцейські провели обшук у приватному будинку на Київщині, де проживав підозрюваний. У сейфі, який був захований власником, правоохоронці виявили понад 220 тис. доларів США, які він отримав унаслідок протиправної діяльності.

Крім того, під час обшуку вилучили комп'ютерну техніку, додаткові носії інформації, мобільний телефон і банківські картки, які використовувалися для переказу коштів, отриманих злочинним шляхом, у готівку.

Чоловікові оголосили про підозру за ч.1 ст.203-2 (Зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування в рамках цього кримінального провадження завершено, матеріали направлено до суду.