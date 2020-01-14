КМДА: Комунальники цілодобово працюватимуть над ліквідацією пошкодження тепломережі біля ТРЦ "Оcean Plaza"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив під час брифінгу заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

"Пошкодження магістрального трубопроводу (діаметр 1000 мм) теплопостачання від ТЕЦ-5 сталося близько 19:00 13 січня та призвело до витоку теплоносія зі значною температурою, внаслідок чого 9 людей зазнали опіків. За нашою інформацією, тяжких травм немає. Зараз постраждалим надається допомога", – цитує Пантелеєва пресслужба мерії в оприлюдненому в понеділок увечері повідомленні.

Він зазначив, що тепловики проведуть роботи з розриття, після чого стане зрозуміло, скільки часу триватиме усунення пошкодження.

За словами Пантелеєва, мешканці Голосіївського району будуть перепідключені на інші мережі теплопостачання.

"Ми прогнозуємо, що без тепла жоден будинок не залишиться, оскільки є можливість перепідключити абонентів на інші мережі теплопостачання", – прокоментував заступник голови КМДА.

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Він також наголосив, що магістральна мережа, на якій стався порив, була збудована в 1987 році. "Улітку, під час гідравлічних випробувань, пошкоджень виявлено не було", - зауважив чиновник.

За інформацією Пантелеєва, аварійні бригади "Київтеплоенерго" відкачують воду та відразу після цього розпочинають перепідключення житлових будинків та закладів соціальної інфраструктури на інші теплоджерела.

У "Київтеплоенерго" нагадали, що 2019 року замінили 130 км аварійних трубопроводів. У 2020 році плануються "ще більші масштаби ремонтних робіт для уникнення аварій. Адже майже 80% тепломереж є зношеними і потребують заміни. Щороку необхідно міняти близько 170 км тепломереж", – зазначив Пантелеєв.

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Раніше повідомлялося, що в понеділок увечері 13 січня біля станції метро "Либідська" в Голосіївському районі Києва біля торгово-розважального центру "Ocean Plaza" прорвало трубу з гарячою водою, яка затопила проїжджу частину і перший поверх ТРЦ.