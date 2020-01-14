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14.01.20 09:01

На Луганщині блоковано канал ввезення контрафактних сигарет з "ЛНР", - СБУ. ФОТО

На Луганщині блоковано ввезення контрафактної тютюнової продукції з тимчасово окупованої території.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

На Луганщині блоковано канал ввезення контрафактних сигарет з ЛНР, - СБУ 01

Оперативники спецслужби становили, що зловмисники планують налагодити щотижневі поставки цигарок, виготовлених на виробничих потужностях псевдореспублікі "ЛНР". Контрафакт мали переправляти через річку Сіверський Донець та доставляти замовникам на автомобілях. Реалізовувати підробку збиралися через дрібні торговельні точки регіону під виглядом продукції відомих світових брендів.

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Організатора оборудки, мешканця Сєверодонецька, правоохоронці затримали неподалік села Трьохізбенка Новоайдарського району під час транспортування партії підробок. В автомобілі ділка виявлено майже 2 тис. пачок сигарет з "акцизними марками" так званої "ЛНР".

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