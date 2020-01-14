Українського олігарха Фукса заочно заарештували в Москві

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російський "Интерфакс".

Цю інформацію підтвердив російському "Интерфаксу" адвокат Мурад Мусаєв. Таке рішення ухвалено вже вдруге після скасування арешту в Мосміськсуді в листопаді минулого року через порушення Кримінально-процесуального кодексу РФ.

Справу щодо Фукса було відкрито наприкінці грудня 2018 року. Пізніше його оголосили в міжнародний розшук.

За даними слідства, олігарх залишив Росію в березні 2019 року, вилетівши в Лондон. Тоді йому було визначено запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

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