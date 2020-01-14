Найманці РФ за добу 6 разів обстрілювали позиції українських воїнів, застосовували 120- та 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб ОС

Про це йдеться у зведенні штабу ООС станом на 07:00 14 січня 2020 р., передає Цензор.НЕТ.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив один обстріл по наших позиціях поряд з Василівкою, де застосував стрілецьку зброю. П'ять обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: неподалік населених пунктів Зайцеве та Луганське – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; поруч з Оріховим – зі 120-мм мінометів противник випустив 20 мін та мінометів калібру 82 мм - 10 мін, а також автоматичних станкових гранатометів; поблизу Новотошківського – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм - по 3 міни; неподалік Новолуганського – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у звіті.

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Учора, 13 січня, у результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

За поточну добу втрат з нашого боку немає.



