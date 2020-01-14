Прорив труби біля ТРЦ "Ocean Plaza" у Києві: постраждали 10 осіб, 7 з них госпіталізовані, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Києві, передає Цензор.НЕТ.

"13 січня о 20:25 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у м. Києві надійшла інформація, що в Голосіївському районі на вул. Антоновича, 174, на проїжджій частині дороги, стався прорив магістральної лінії гарячого водопостачання. Внаслідок пориву тепломережі стався підмив асфальтового покриття проїжджої частини дороги. Це спричинило утворення ями, в яку задніми колесами провалилось маршрутне таксі. Рятувальники частини спеціальної пожежної техніки, які прибули на місце події, винесли з маршрутного таксі, а також з тролейбуса, що стояв поруч і опинився в паровій завісі, 7 осіб. А згодом вилучили мікроавтобус з утвореної пастки", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через прорив теплотраси в Голосіївському районі Києва 9 осіб зазнали опіків, - КМДА

Крім того, гаряча вода з тепломережі потрапила на нульовий поверх магазину "Ашан" та перший поверх ТРЦ "Ocean Plaza".

Усіх працівників та відвідувачів магазину "Ашан" та ТРЦ "Оушен Плаза" виведено на безпечну відстань. Рятувальники на руках винесли з будівлі 6 осіб.

За інформацією служби 103 внаслідок події постраждало 10 осіб. Трьом з них допомогу надано на місці, семеро перебувають у лікарні.

Аварійними комунальними службами проводяться ремонтно-відновлювальні роботи.











