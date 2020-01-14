Якби не було напруженості в регіоні, люди, що перебували на борту українського літака, були б зараз вдома зі своїми родинами, - Трюдо

"Думаю, що, якби не було напруженості, її нещодавньої ескалації в регіоні, усі канадці (що перебували в літаку. - Ред.) були б зараз вдома зі своїми родинами", - сказав прем'єр в інтерв'ю телеканалу Global News TV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він додав: "Таке відбувається у часи конфліктів і воєн. Основний тягар цього удару лягає на плечі невинних людей, і це слугує нагадуванням про те, чому всі ми маємо так завзято працювати в напрямку деескалації, щоб знизити напруженість і знайти шлях, який не буде пов'язаний з подальшими конфліктами і вбивствами".

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Як повідомляє телеканал, минулого тижня прем'єру Трюдо неодноразово ставили запитання, чи не вважає він, що президент США Дональд Трамп також несе певну відповідальність за цей інцидент. Адже він стався лише через кілька годин після ракетних ударів Ірану у відповідь на вбивство іранського генерала Касема Сулеймані 3 січня.

Трюдо в інтерв'ю повідомив, що обговорив це питання з Трампом.

"Я говорив з ним, і заявив про необхідність деескалації напруженості. Я розповів про страшне горе і почуття втрати, які відчувають канадці, і про необхідність чітких відповідей на те, як це сталося, і що ми маємо зробити, щоб це ніколи не повторилося" , - сказав канадський прем'єр.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок катастрофи літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

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За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.