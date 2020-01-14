Важливо, щоб влада забезпечила ретельне і прозоре розслідування катастрофи українського літака, - ООН

Розслідування катастрофи літака компанії "Міжнародних авіаліній України" під Тегераном має бути прозорим і проходити за участю країн, яких торкнулася трагедія. Про це заявив 13 січня на брифінгу офіційний представник генсека ООН Стефан Дюжаррік, передає Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.

"Звернули увагу на оголошення Ісламської Республіки Іран про те, що український літак ненавмисно був збитий іранськими ВВС", - сказав він.

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"Вкрай важливо, щоб влада забезпечила ретельне і прозоре розслідування події трагічного інциденту", - зазначив Стефан Дюжаррік.

Він також нагадав, що згідно з Конвенцією про міжнародну цивільну авіацію, розслідування має проходити за участю країн, чиї громадяни загинули в катастрофі.

Таку участь уже забезпечено для групи українських експертів. А також усі канадські фахівці та дипломати, які мають взяти участь у розслідуванні катастрофи та надавати допомогу родичам загиблих, отримали іранські візи.

Глава МЗС Канади Жан-Філіп Шампань на своїй сторінці у Twitter 13 січня написав: "Всі візи отримані. Команда [фахівців і дипломатів. - Ред.] у повному складі прибуде в Тегеран пізніше сьогодні".

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До канадської оперативної групи, яка прибула в Анкару для отримання іранських віз, увійшли 10 дипломатів і два представники канадської Ради з безпеки на транспорті.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок катастрофи літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

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За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.