Із 2 квітня для українців будуть безкоштовно доступні 50 медичних і діагностичних процедур, - Радуцький

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.

"На цей рік закладено у бюджеті 72 мільярди на виконання програми медичних гарантій. Цю програму уряд затвердив ще в листопаді. Медгарантія – перед нами це називали "гроші йдуть за пацієнтом", – зазначив Радуцький.

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Голова комітету продовжив, що з 2 квітня 50 медичних і діагностичних процедур (зокрема, ультразвукове дослідження, рентген-дослідження, біопсія, оперативне лікування інсульту, пологи та ін.) у межах програм медгарантій будуть безкоштовними для українців. Водночас ідеться про заклади, які підписали угоду з НСЗУ.

Михайло Радуцький додав, що фінансування програми "Доступні ліки" цього року в Україні збільшилося на 3,2 млрд грн.

"Держава оплачує їхню (ліків. – Ред.) вартість, і людина за електронним рецептом безоплатно їх отримує", – зазначив Радуцький.